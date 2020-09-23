

Алексея Навального выписали из берлинской больницы

23.09.2020 12:05





Лидера российской оппозиции Алексея Навального выписали из берлинской больницы. Врачи считают возможность его полного выздоровления реальной. В настоящее время сложно предсказать, какие последствия может иметь интоксикация в будущем.



Перед выпиской из больницы Навальный откликнулся на телефонный разговор между президентами Франции и России на прошлой неделе, в ходе которого Владимир Путин посоветовал Эммануэлю Макрону рассматривать и другие версии отравления российского оппозиционера. В том числе и версию о самоотравлении Навального.



«Владимир Путин сообщил французскому коллеге: «Навальный мог сам проглотить этот яд».

Хорошая версия. Считаю, что заслуживает самого пристального изучения. Сварил на кухне «Новичок». Тихо отхлебнул из фляжки в самолете. Впал в кому. До этого договорился с женой, друзьями и коллегами, что, если Минздрав будет настаивать, чтоб меня увезли лечить в Германию, они ни в коем случае не позволяли это сделать. Помереть в омской больнице и оказаться в омском морге, где установили бы причину смерти «пожил достаточно», — вот конечная цель моего хитрого плана. Но Путин меня переиграл. Его просто так не проведёшь. В итоге я, как дурак, пролежал в коме 18 дней, но своего не добился. Провокация не удалась!», — пишет Навальный.





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