

ЦИК Грузии определил крайний срок для представления партийных списков

23.09.2020 12:27





Центральная избирательная комиссия определила правила партийных списков для партий и блоков участвующих в парламентских выборах, которые партии должны представить до 1 октября, говорится в сообщении на сайте ЦИК.



Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. Всего для участия в выборах к этому времени зарегистрированы 58 партий и два блока.



Согласно нормам, определенным ЦИК Грузии, в партийном списке должно быть от 120 до 200 человек. В каждой четверке кандидатов в депутаты должна быть одна женщина.



В списке могут быть кандидаты в мажоритарные депутаты, с указанием о их представлении. При этом человек не имеет права быть в списках двух партий одновременно.



К партийному списку должны прилагаться следующие документы: заявки заполненные каждым кандидатом, фотокопия удостоверения личности или паспорта кандидата, фотография, справка о том, что он не лишен права занимать должность.



Также в списках должны быть указаны имя кандидата, его дата рождения, адрес, личный номер, место работы, должность, партийность, подтверждение о проживании в Грузии последние 10 лет, согласие, что он готов баллотироваться от конкретной партии и блока.



Всего в парламенте 150 мест – 120 займут кандидаты от партий и блоков, избранных по пропорциональной системе, а 30 – кандидаты избранные в одномандатных округах.



После победы до начала работы парламента в течение недели все кандидаты должны пройти наркологическую проверку.



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