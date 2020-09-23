

Состоялся телефонный разговор между премьер-министром Грузии и советником президента США по национальной безопасности

23.09.2020 12:43





Состоялся телефонный разговор между премьер-министром Грузии Георгием Гахария и советником президента США по национальной безопасности Робертом О’Брайеном, в ходе которого стороны обсудили основные вопросы стратегического партнерства и сотрудничества, а также вызовы безопасности в Грузии и регионе, — об этом говорится в информации пресс-службы премьера.



По их данным, в ходе телефонного разговора глава правительства Грузии приветствовал мирное соглашение на Ближнем Востоке, достигнутое под руководством США. Премьер-министр также заявил, что с точки зрения геостратегических интересов и общих ценностей Грузия является надежным партнером США и главным союзником во всем широком Черноморском регионе.



«Беседа также коснулась процесса европейской и евроатлантической интеграции Грузии и важности дальнейшего углубления сотрудничества между США и Грузией как в области безопасности, так и в экономической сфере. Особое внимание было уделено незаконным действиям российских оккупационных сил на оккупированных территориях и тем вызовам, которые существуют на местах.



В ходе дискуссии премьер-министр Грузии и советник президента США подчеркнули важность проведения запланированных на октябрь парламентских выборов в свободной, справедливой и демократической среде», — отмечается в информации пресс-службы премьера.



По их данным, в конце телефонного разговора премьер-министр Грузии официально пригласил советника президента США в Грузию.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





