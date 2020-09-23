

Приезжим из Грузии в Эстонию придется пройти 14-дневную самоизоляцию

23.09.2020 13:52





Резидентам и гражданам Грузии при приезде в Эстонию с 22 сентября придется провести 14 дней в самоизоляций, сообщает МИД Эстонии.



«В качестве альтернативы можно сдать в аэропорту тест на ковид — если он будет отрицательным, приезжий получит ограниченное права передвижения по стране — в основном для рабочих или учебных целей. Не раньше чем через 7 дней после приезда надо сдать еще один тест. Если он будет отрицательным, приезжий сможет вернуться к привычному стилю жизни», — поясняют в ведомстве.



Таким образом, Эстония последовала примеру Латвии и Литвы, которые также ввели обязательный карантин/самоизоляцию для граждан/резидентов Грузии.



Кроме того, МИД Германии посоветовал гражданам «воздержаться от необязательной поездки в Грузию».



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