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Приезжим из Грузии в Эстонию придется пройти 14-дневную самоизоляцию
23.09.2020 13:52
Резидентам и гражданам Грузии при приезде в Эстонию с 22 сентября придется провести 14 дней в самоизоляций, сообщает МИД Эстонии.
«В качестве альтернативы можно сдать в аэропорту тест на ковид — если он будет отрицательным, приезжий получит ограниченное права передвижения по стране — в основном для рабочих или учебных целей. Не раньше чем через 7 дней после приезда надо сдать еще один тест. Если он будет отрицательным, приезжий сможет вернуться к привычному стилю жизни», — поясняют в ведомстве.
Таким образом, Эстония последовала примеру Латвии и Литвы, которые также ввели обязательный карантин/самоизоляцию для граждан/резидентов Грузии.
Кроме того, МИД Германии посоветовал гражданам «воздержаться от необязательной поездки в Грузию».
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