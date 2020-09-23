

«Национальное движение» сегодня назовет кандидатов в мажоритарные депутаты в регионах

23.09.2020 14:44





«Национальное движение» сегодня назовет кандидатов в мажоритарные депутаты в регионах.



Как сообщают в партии, представление кандидатов пройдет в центральном офисе «Национального движения» в 21:00.



Напомним, что к этому времени партией официально названы кандидаты в мажоритарные депутаты лишь в трех округах Тбилиси, и это: Ника Мелия, Леван Хабеишвили и Хатия Деканоидзе.



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