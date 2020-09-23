Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

«Национальное движение» сегодня назовет кандидатов в мажоритарные депутаты в регионах


23.09.2020   14:44


«Национальное движение» сегодня назовет кандидатов в мажоритарные депутаты в регионах.

Как сообщают в партии, представление кандидатов пройдет в центральном офисе «Национального движения» в 21:00.

Напомним, что к этому времени партией официально названы кандидаты в мажоритарные депутаты лишь в трех округах Тбилиси, и это: Ника Мелия, Леван Хабеишвили и Хатия Деканоидзе.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна