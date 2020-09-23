

Оппозиционер обвиняет спецслужбы в «саботаже избирательного процесса»

23.09.2020 15:15





Одна из лидеров оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) экс-президента Михеила Саакашвили заявила, что в регионах с фальшивого номера связываются с представителями партии и дают «лживые задания по саботажу выборов».



Тина Бокучава уверяет, что с представителями ЕНД в Ткибули, Вани, Гори, Шуахеви, Сагареджо и Гурджаани связался неизвестный и «дал лживое задание о саботаже выборов, дестабилизации и революционного сценария».



Бокучава считает, что звонивший выполнял задание Службы государственной безопасности Грузии (СГБ) с целью «саботировать избирательный процесс» и призвала следственные ведомства расследовать случившиеся.



Оппозиционер также рассказала, что члены партии проверили телефонный номер звонившего, но не смогли найти собственника в списках членов избирательных комиссии.



— «Это указывает на то, что этот человек пользуется удостоверением личности с истекшим сроком регистрации или он приобрел телефонный номер другим, обманным путем», — рассказала Бокучава журналистам.



Журналист Netgazeti обратилась в СГБ по этому вопросу. В ведомстве ответили, что пока не распространяли заявление о брифинге депутата Бокучава.



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