

Каладзе обещал тбилисцам новые маршрутки через полгода

23.09.2020 15:20





«Через 180 календарных дней в Тбилиси прибудут 300 новых микроавтобусов [маршруток]», — заявил мэр города Каха Каладзе.



По его словам, мэрия с июля работала над заменой существующих маршруток и запланировала приобрести 300 новых. Каладзе также отметил, что его ведомство хотело бы полностью обновить автопарк микроавтобусов, ибо «300 единиц недостаточно». Градоначальник рассказал, что замена нынешних «желтых маршруток» будет происходить поэтапно, но пообещал, что через полгода все новые машины будут работать.



Каладзе также заявил, что благодаря транспортной реформе в городе сократится количество микроавтобусов — если раньше их было 3,000, то теперь будет 1,200.



Цена вопроса

Тендер на приобретение транспорта был объявлен в июне. Транспортная компания, подчиняющаяся мэрии объявила закупку на 29,819,040 млн. лари — почти 10 млн. долларов США. Таким образом, на одну маршрутку было потрачено почти 1 млн. лари — около 300,000 долларов.



По требованиям компании, все маршрутки должны быть выпущены не ранее 2020 года. Они должны быть цвета «синий металлик». В микроавтобусе должно быть 17 сидячих мест для пассажиров один для водителя.



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