

Бокерия: Распределение должностей – глупость, изначально эта идея для нас была неприемлема

23.09.2020 16:47





По заявлению одного из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Бокерия, переговоры с «Национальным движением» не дошли до вопроса распределения должностей.



Как сказал Бокерия, распределение должностей – «вообще глупость» и эта идея изначально же была неприемлема для «Европейской Грузии».



«Распределение должностей – вообще глупость. Изначально же эта идея для нас была неприемлема, и мы публично ответили Саакашвили. Наша позиция была известна всем. Действительно, было бы разумным договориться по мажоритариям, т.е. в том смысле, что мы конкуренты по пропорциональной системе, а в мажоритарной части была бы координация. По нашему мнению, именно для срыва и перекрытия этого была и закинута идея (формирования единого списка). Об этом мы сказали и публично. Так что, в этом нет ничего нового.



Пропаганда же Саакашвили и «Национального движения» очень схожа с пропагандой «Грузинской мечты» и Иванишвили – бросать любую и взаимоисключающую грязь для того, чтобы создать какую-нибудь тему. Реально же, они хотят перекрыть то, что сорвали соглашение по мажоритариям, и больше ничего», - заявил Гига Бокерия.



Напомним, что согласно распространенной информации, «Национальное движение» предложило «Европейской Грузии» формирование единого списка на выборах. Также, по существующим сведениям, во время переговоров шла речь и о распределении должностей, в частности, на пост премьера поддержку должен был получить Михеил Саакашвили, а «Национальное движение» со своей стороны поддержало бы избрание лидера «Европейской Грузии» Давида Бакрадзе на должность председателя парламента.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





