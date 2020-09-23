

Бойкот межведомственной комиссии объявило и «Национальное движение»

23.09.2020 18:26





По заявлению представителя «Единого национально движения» Тинатин Бокучава, они объявляют бойкот межведомственной комиссии.



По ее словам, причина этого заключается в том, что комиссия реально не рассматривает и не реагирует на нарушения.



«Мы объявляем бойкот межведомственной комиссии, которой на протяжении многих лет руководила Тея Цулукиани, и сейчас формально это руководство передано ее заместителю, однако, главная проблема осталась неизменной… Комиссия реально не рассматривает и не реагирует на то множество нарушений, что происходят от выборов к выборам. Поэтому мы объявляем этому формату бойкот так же, как и другие оппозиционные партии, и даже неправительственные организации покинули этот формат на прошлых выборах потому, что никому не о чем говорить с Цулукиани. Очень скоро Цулукиани и Иванишвили будут отдалены от власти и у нас будут институты, которые служат закону, а не их узкопартийным интересам», - заявила Бокучава.



Ранее бойкот межведомственной комиссии объявила и «Европейская Грузия.



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