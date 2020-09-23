|
|
|
Бойкот межведомственной комиссии объявило и «Национальное движение»
23.09.2020 18:26
По заявлению представителя «Единого национально движения» Тинатин Бокучава, они объявляют бойкот межведомственной комиссии.
По ее словам, причина этого заключается в том, что комиссия реально не рассматривает и не реагирует на нарушения.
«Мы объявляем бойкот межведомственной комиссии, которой на протяжении многих лет руководила Тея Цулукиани, и сейчас формально это руководство передано ее заместителю, однако, главная проблема осталась неизменной… Комиссия реально не рассматривает и не реагирует на то множество нарушений, что происходят от выборов к выборам. Поэтому мы объявляем этому формату бойкот так же, как и другие оппозиционные партии, и даже неправительственные организации покинули этот формат на прошлых выборах потому, что никому не о чем говорить с Цулукиани. Очень скоро Цулукиани и Иванишвили будут отдалены от власти и у нас будут институты, которые служат закону, а не их узкопартийным интересам», - заявила Бокучава.
Ранее бойкот межведомственной комиссии объявила и «Европейская Грузия.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна