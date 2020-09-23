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Делегация Грузии в ОБСЕ осудила проведение Россией военных учений на оккупированных ею грузинских регионах
23.09.2020 18:30
На форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности делегация Грузии выступила с заявлением по поводу проводимых 21-26 сентября Россией военных учений «Кавказ-2020».
Как говорится в сообщении МИД Грузии, грузинская сторона осудила проведение Россией военных учений в оккупированных ею грузинских регионах и участие в них российских военных баз, незаконно расположенных на этих территориях.
«Грузинская делегация расценила этот факт как грубое нарушение Россией норм международного права, Хельсинкского Заключительного акта и Соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года, подписанного при посредничестве ЕС. По заявлению грузинской стороны, агрессивные и провокационные действия России создают угрозу безопасности и вызывают дестабилизацию в регионе», отметили в МИД Грузии.
Согласно информации, заявления в поддержку Грузии по данному вопросу сделали делегации Евросоюза, США, Канады, Великобритании и Украины.
«Выступившие единогласно осудили проведение военных учений на территории Грузии и призвали Россию прекратить нарушение суверенитета и территориальной целостности Грузии и выполнить взятые на себя обязательства. Делегации вновь подтвердили свою непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ», — говорится в заявлении МИД Грузии.
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