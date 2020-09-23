

Бокучава: Предложение сформировать единый оппозиционный список не было поддержано одной политической силы

23.09.2020 18:40





«Предложение Михеила Саакашвили представляло собой единый список оппозиции, в который вошли бы все члены оппозиции и который создал бы единую линию фронта против режима Бидзины Иванишвили» – об этом заявила на брифинге представитель «Единого национального движения» Тина Бокучава, тем самым отреагировав на распространенную информацию, согласно которой, «Национальное движение» предложило «Европейской Грузии» в обмен на поддержку Михеила Саакашвили избрать Давида Бакрадзе председателем парламента.



Тина Бокучава не подтверждает данную информацию и отрицает переговоры с «Европейской Грузией» по вопросу перераспределения позиций.



«Во вчерашнем эфире Губаз Саникидзе говорил о конкретных предложениях, которые я не могу подтвердить. Я знаю простую истину, о которой Михеил Саакашвили говорил, в том числе и публично и заключается в следующем, что предложением Михеила Саакашвили был единый список оппозиции, в который вошли бы все члены оппозиции и который создал бы единую линию фронта против режима Бидзины Иванишвили в этом избирательном процессе. К сожалению, данное предложение не состоялось в основном из-за усилий одной политической силы («Европейской Грузии» - ред.). Соответственно, мы, «Единое национальное движение», будем участвовать в этих выборах, войдя в блок с другими партиями, однако, конечно же, мы остаемся открытыми для сотрудничества со всеми оппозиционными партиями и партией, противостоящей Бидзине Иванишвили после того, как будут подсчитаны результаты выборов», - заявила Бокучава.



Напомним, что, согласно распространенной информации, «Национальное движение» предложило «Европейской Грузии» сформировать единый список для выборов. Также, по имеющимся данным, в ходе переговоров речь шла о перераспределении позиций, в частности, о поддержке Михеила Саакашвили на посту премьер-министра, а со своей стороны «Национальное движение» поддержало бы лидера «Европейской Грузии» Давида Бакрадзе на посту председателя парламента.



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