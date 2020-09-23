

Хуберт Книрш: Нынешняя кампания началась намного лучше по сравнению с президентскими выборами 2018 года

23.09.2020 20:30





По сравнению с президентскими выборами 2018 года, нынешняя кампания началась намного лучше, — считает посол Германии в Грузии Хуберт Книрш. Об этом дипломат заявил на презентации «Election Compass Georgia» и Partiebi.Ge.



«Мы понимаем, что политический ландшафт Грузии поляризован. Несмотря на прошлый опыт, эта кампания началась намного лучше, чем президентские выборы, проведенные два года назад. Мы изучаем различные факторы, осложняющие выборы, в том числе пандемию Ковид-19, что мешает партиям встречаться с избирателями и проводить агитацию. Но в первую очередь я обращаю внимание на случаи насилия, о которых сообщается с разных избирательных участков. Это действительно беспокоит», — сказал Хуберт Книрш.



По его словам, он внимательно следит за информацией о различных происшествиях в предвыборный период.



«Я слежу за информацией, распространяемой со всех избирательных участков. Особенно за кампаниями вокруг мажоритарных мандатов в разных регионах и здесь, в Тбилиси. Мы слышим об избиениях партийных активистов, имеются случаи вандализма в офисах партий. Так что до окончательной оценки этих случаев, очевидно, это вызывает беспокойство. Партии должны сделать все возможное, чтобы предотвратить это», — сказал Хуберт Книрш.



По словам дипломата, что все партии должны отказаться от поддержки насилия.



«Партии недавно подписали правила поведения, чтобы избежать языка вражды и насилия во время избирательной кампании. Все партии должны отказаться от поддержки насилия. Это надо объяснить всем активистам», — добавил Хуберт Книрш.



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