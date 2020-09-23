

Саакашвили: Мы предложили «Европейской Грузии» укомплектовать список равномерно,

23.09.2020 20:34





По заявлению бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, «Национальное движение» предложила «Европейкой Грузии» укомплектовать список равномерно на паритетных основаниях, однако был получен отказ. Об этом Саакашвили заявил в ответ на соответствующий вопрос «ТВ Пирвели».



Как отметил Саакашвили, он видит себя в роли руководителя переходного правительства.



«Я всегда был и останусь сторонником единства. Сначала я предложил сделать всем оппозиционным группам единый список и выбрать единого кандидата в премьеры. Разумеется, это был бы не я. Многие группы отказались от этого, и не получилось. Второе было то, что мы предложили «Европейской Грузии» укомплектовать список равномерно на паритетных основаниях, и чтобы место председателя парламента взяли они, а по поводу премьерства договорились бы отдельно, и в этом случае, разумеется, не рассматривалась моя кандидатура. Но и это по какой-то причине было ими отвергнуто.



Сейчас «Единое национальное движение» вместе с объединенной оппозицией создало свой список с участием очень многих достойных людей, и они назвали меня кандидатом в премьеры. Убежден, что у этого объединения есть полный потенциал взять большинство в следующем парламенте Грузии и затем широким представительством, как внутри страны, так и за ее пределами укомплектовать новую власть Грузии, которая будет опираться на принцип, заключающийся в том, чтобы отложить в сторону все старые обиды, не думать о реванше, а лишь о строительстве, продвижении и развитии страны. Убежден, это так и будет.



В грузинскую политику должны прийти совершенно новые люди. Свою же роль я вижу в качестве руководителя переходного правительства. Мы должны вытащить страну из болота, стабилизировать ее, сформировать новые правила игры и полностью передать власть новому поколению грузинских деятелей. Нас должно радовать лишь одно – успех нашей страны, и не то, где будет наше место, а то, где будет наша страна, и это так и получится», - заявил Саакашвили.



Для справки, лидер «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе называет «ложью» распространенную информацию о том, что «Национальное движение» предложило «Европейской Грузии» сформировать единый список к выборам, а взамен поддержки Михеила Саакашвили на пост премьера договориться об избрании Давида Бакрадзе председателем парламента. Как заявляет Бакрадзе, «никакой речи о предложении должностей и не было, и мы бы и не приняли этого, поскольку наша задача заключается не в распределении должностей и кресел, а в достижении переломных изменений для 4 миллионов грузин».



По его же словам, главная проблема это то, почему у оппозиции нет единых кандидатов в мажоритарии, а не «какие-то там мифические переговоры по поводу списков и кресел».



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