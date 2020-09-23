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"Национальное движение - Сила в единстве" представило кандидатов в мажоритарные депутаты
23.09.2020 22:44
Партия «Единое национальное движение – Сила в единстве» представила кандидатов в мажоритарные депутаты. Кандидатов назвал Заал Удумашвили.
За парламентские мандаты будут бороться:
Глдани (Тбилиси) – Никанор Мелия;
Исани (Тбилиси) – Хатия Деканоидзе;
Самгори (Тбилиси) – Леван Хабеишвили.
Что касается регионов, кандидатами в мажоритарные депутаты в регионах являются:
Кутаиси – Григол Вашадзе;
Гурджаани, Сигнахи, Дедоплисцкаро и Сагареджо – Леван Бежашвили;
Телави, Ахмета, Кварели и Лагодехи – Георгий Ботковели;
Рустави и Гардабани – Давид Киркитадзе;
Марнеули – Азер Сулейманов;
Гори и Каспи – Бадри Басишвили;
Хашури и Карели – Нато Чхеидзе;
Ахалцихе, Адигени, Аспиндза и Боржоми – Важа Читашвили;
Ахалкалаки и Ниноцминда – Мелик Райсян;
Сачхере, Чиатура и Харагаули – Георгий Капанадзе;
Зестафони, Багдати, Тержола и Ткибули – Каха Гецадзе;
Цкалтубо, Самтредиа, Вани и Хони – Нанука Жоржолиани;
Мартвили, Абаша, Чкороцку и Цаленджиха – Роланд Пипия;
Поти, Сенаки и Хоби – Муртаз Зоделава;
Зугдиди – Малхаз Джалагония;
Батуми – Леван Варшаломидзе;
Кобулети – Бондо Тевдорадзе;
Хелвачаури, Кеда, Шуахеви и Хуло – Миша Болквадзе;
Дманиси, Цалка, Болниси и Тетрицкаро – Каха Окриашвили;
Тианети, Мцхета, Душети и Казбеги – Цезарь Чочели;
Они, Амбролаури, Цагери, Лентехи и Местия – Дилар Хабулиани;
Гурия – Манучар Квирквелия.
Партия также назвала кандидатов в Верховный совет Аджарии:
Хелвачаури, Кеда, Шуахеви, Хуло – Гия Абуладзе;
Кобулети – Элгуджа Багратиони;
Батуми – Георгий Киртадзе.
Для справки, выборы в парламент Грузии пройдут 31 октября 2020 года.
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