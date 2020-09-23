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"Национальное движение - Сила в единстве" представило кандидатов в мажоритарные депутаты


23.09.2020   22:44


Партия «Единое национальное движение – Сила в единстве» представила кандидатов в мажоритарные депутаты. Кандидатов назвал Заал Удумашвили.

За парламентские мандаты будут бороться:

Глдани (Тбилиси) – Никанор Мелия;

Исани (Тбилиси) – Хатия Деканоидзе;

Самгори (Тбилиси) – Леван Хабеишвили.

Что касается регионов, кандидатами в мажоритарные депутаты в регионах являются:

Кутаиси – Григол Вашадзе;

Гурджаани, Сигнахи, Дедоплисцкаро и Сагареджо – Леван Бежашвили;

Телави, Ахмета, Кварели и Лагодехи – Георгий Ботковели;

Рустави и Гардабани – Давид Киркитадзе;

Марнеули – Азер Сулейманов;

Гори и Каспи – Бадри Басишвили;

Хашури и Карели – Нато Чхеидзе;

Ахалцихе, Адигени, Аспиндза и Боржоми – Важа Читашвили;

Ахалкалаки и Ниноцминда – Мелик Райсян;

Сачхере, Чиатура и Харагаули – Георгий Капанадзе;

Зестафони, Багдати, Тержола и Ткибули – Каха Гецадзе;

Цкалтубо, Самтредиа, Вани и Хони – Нанука Жоржолиани;

Мартвили, Абаша, Чкороцку и Цаленджиха – Роланд Пипия;

Поти, Сенаки и Хоби – Муртаз Зоделава;

Зугдиди – Малхаз Джалагония;

Батуми – Леван Варшаломидзе;

Кобулети – Бондо Тевдорадзе;

Хелвачаури, Кеда, Шуахеви и Хуло – Миша Болквадзе;

Дманиси, Цалка, Болниси и Тетрицкаро – Каха Окриашвили;

Тианети, Мцхета, Душети и Казбеги – Цезарь Чочели;

Они, Амбролаури, Цагери, Лентехи и Местия – Дилар Хабулиани;

Гурия – Манучар Квирквелия.

Партия также назвала кандидатов в Верховный совет Аджарии:

Хелвачаури, Кеда, Шуахеви, Хуло – Гия Абуладзе;

Кобулети – Элгуджа Багратиони;

Батуми – Георгий Киртадзе.

Для справки, выборы в парламент Грузии пройдут 31 октября 2020 года.

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