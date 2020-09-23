

"Национальное движение - Сила в единстве" представило кандидатов в мажоритарные депутаты

23.09.2020 22:44





Партия «Единое национальное движение – Сила в единстве» представила кандидатов в мажоритарные депутаты. Кандидатов назвал Заал Удумашвили.



За парламентские мандаты будут бороться:



Глдани (Тбилиси) – Никанор Мелия;



Исани (Тбилиси) – Хатия Деканоидзе;



Самгори (Тбилиси) – Леван Хабеишвили.



Что касается регионов, кандидатами в мажоритарные депутаты в регионах являются:



Кутаиси – Григол Вашадзе;



Гурджаани, Сигнахи, Дедоплисцкаро и Сагареджо – Леван Бежашвили;



Телави, Ахмета, Кварели и Лагодехи – Георгий Ботковели;



Рустави и Гардабани – Давид Киркитадзе;



Марнеули – Азер Сулейманов;



Гори и Каспи – Бадри Басишвили;



Хашури и Карели – Нато Чхеидзе;



Ахалцихе, Адигени, Аспиндза и Боржоми – Важа Читашвили;



Ахалкалаки и Ниноцминда – Мелик Райсян;



Сачхере, Чиатура и Харагаули – Георгий Капанадзе;



Зестафони, Багдати, Тержола и Ткибули – Каха Гецадзе;



Цкалтубо, Самтредиа, Вани и Хони – Нанука Жоржолиани;



Мартвили, Абаша, Чкороцку и Цаленджиха – Роланд Пипия;



Поти, Сенаки и Хоби – Муртаз Зоделава;



Зугдиди – Малхаз Джалагония;



Батуми – Леван Варшаломидзе;



Кобулети – Бондо Тевдорадзе;



Хелвачаури, Кеда, Шуахеви и Хуло – Миша Болквадзе;



Дманиси, Цалка, Болниси и Тетрицкаро – Каха Окриашвили;



Тианети, Мцхета, Душети и Казбеги – Цезарь Чочели;



Они, Амбролаури, Цагери, Лентехи и Местия – Дилар Хабулиани;



Гурия – Манучар Квирквелия.



Партия также назвала кандидатов в Верховный совет Аджарии:



Хелвачаури, Кеда, Шуахеви, Хуло – Гия Абуладзе;



Кобулети – Элгуджа Багратиони;



Батуми – Георгий Киртадзе.



Для справки, выборы в парламент Грузии пройдут 31 октября 2020 года.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





