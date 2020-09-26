

Гахария: 20% неотъемлемых территорий Грузии - Абхазия и Цхинвальский регион, оккупированы Россией

26.09.2020 11:17





«Даже сегодня, когда весь мир борется с пандемией коронавируса, Российская Федерация не прекращает незаконную «бордеризацию», провокации на оккупированных территориях; интенсивно использует инструменты гибридной войны, в том числе атаки дезинформации на главный объект национальной инфраструктуры в борьбе с пандемией — Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара», — заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.



Глава правительства отметил, что помимо проблемы COVID-19, Грузия на протяжении многих лет сталкивается с другим, еще более сложным вызовом — оккупацией территорий. Премьер еще раз призвал мировое сообщество должным образом оценить незаконные действия России.



«К сожалению, Россия до сих пор не выполняет соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года, достигнутое при посредничестве ЕС и продолжает игнорировать территориальную целостность и суверенитет Грузии, фундаментальные нормы и принципы международного права. На фоне незаконных военных учений, «бордеризации» — возведения ограждений из колючей проволоки и других искусственных барьеров, высокую цену за оккупацию несет в первую очередь пострадавшее от конфликта население, испытывающее гуманитарный кризис, потерявшее доступ к своим домам; они лишены свободы передвижения, прав собственности, образования, доступа к элементарным медицинским услугам. Имеют место похищения, пытки и убийства местных жителей. Вы должны помнить имена наших граждан — Гиги Отхозория, Арчила Татунашвили и Давида Башарули, которых лишили жизни представители оккупационного режима. Грузия никогда не смирится с оккупацией!», — заявил премьер-министр.





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