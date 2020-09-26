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Харцель: Интерес ЕС заключается не в том, кто возглавит страну, а в том, как будут проведены выборы
26.09.2020 23:25
Интерес ЕС заключается не в том, кто возглавит страну, а то, как будут проведены выборы, заявил Первому каналу Грузии посол ЕС в Грузии Карл Харцель.
По словам дипломата, ЕС внимательно следит за избирательной кампанией, в том числе за фактами давления.
«Что касается избирательной среды, то для Евросоюза и всех входящих в него государств интерес представляет не то, кто возглавит страну, а то, как будут проведены выборы. Именно под этим углом мы очень внимательно будем наблюдать за предвыборной кампанией. Пока мы видим инциденты, в том числе факты давления, изучаем факты и реагирование на них. Что меня очень радует, так это то, что прибывает ОБСЕ/БДИПЧ, и первая группа уже работает на месте. Надеюсь, что число наблюдателей ОБСЕ увеличится, и в конечном итоге в Грузии будет представлена полномасштабная миссия», — сказал Карл Харцель.
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