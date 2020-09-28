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Патриарх Грузии направил соболезнования президенту Украины в связи с крушением Ан-26
28.09.2020 11:00
Новости-Грузия
Католикос-патриарх всея Грузии Илия Второй направил президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо, выразив соболезнования в связи с авиакатастрофой в Харьковской области. Текст послания публикует патриархия Грузии.
Илия Второй пишет, что в Грузии молятся за бессмертие душ молодых людей, погибших при крушении военного самолета.
«Просим передать наши соболезнования и поддержку родным и близким погибших, всему украинскому народу. Желаем пострадавшему скорейшего выздоровления с божьей помощью», — говорится в обращении.
В патриархии отмечают, что подобное письмо было направлено митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию.
Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение вечером 25 сентября при заходе на посадку во время учебно-тренировочного полета.
На борту находились 27 человек, большинство из которых были курсантами Харьковского университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Согласно последним данным, 26 человек погибли, один выживший находится в больнице.
Ранее соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе выразили президент Саломе Зурабишвили и премьер Георгий Гахария.
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