

Патриарх Грузии направил соболезнования президенту Украины в связи с крушением Ан-26

28.09.2020 11:00

Новости-Грузия



Католикос-патриарх всея Грузии Илия Второй направил президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо, выразив соболезнования в связи с авиакатастрофой в Харьковской области. Текст послания публикует патриархия Грузии.



Илия Второй пишет, что в Грузии молятся за бессмертие душ молодых людей, погибших при крушении военного самолета.



«Просим передать наши соболезнования и поддержку родным и близким погибших, всему украинскому народу. Желаем пострадавшему скорейшего выздоровления с божьей помощью», — говорится в обращении.



В патриархии отмечают, что подобное письмо было направлено митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию.



Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение вечером 25 сентября при заходе на посадку во время учебно-тренировочного полета.



На борту находились 27 человек, большинство из которых были курсантами Харьковского университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Согласно последним данным, 26 человек погибли, один выживший находится в больнице.



Ранее соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе выразили президент Саломе Зурабишвили и премьер Георгий Гахария.



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