

ЕНД прекращает участвовать в оппозиционной дискуссии, которая нанесет ущерб процессу – Удумашвили

28.09.2020 13:20





Заал Удумашвили, член «Единого национального движения», говорит, что партия прекращает участвовать в любой оппозиционной дискуссии, в которой оппозиция, как он сам говорит, «поливает грязью» или оскорбляет друг друга. Об этом Удумашвили говорил на «Главном канале».



Удумашвили сделал заявление о прекращении дебатов с оппозицией от имени партии.



«Поливание грязью между оппозиционными партиями наносит только вред не только оппозиционным партиям, но и всему процессу, который происходит в данный момент, я имею в виду предвыборную кампанию. Я думаю, что народ и наши избиратели, услышав все это, будут очень раздражены. Мы должны выполнить заказ, и этим заказом является не то, чтобы население каждый день видело, как оппозиционные партии не щадят друг друга, а заказом населения является, чтобы мы все вместе взяли бы на себя ответственность за будущее и развитие этой страны.



Я действительно не считаю оппозиционные партии оппонентами, нашим противником является Бидзина Иванишвили и режим «Грузинской мечты», который мы должны победить, что касается оппозиционных партий, то я буду рассматривать их как наших будущих союзников, когда эта власть сменится. Конечно же, будут разные мнения, но мы должны состязаться друг с другом нашими программами, а не оскорблять друг друга, мы должны стоять выше этого и даже то оскорбление, которое я получил, и думаю незаслуженно, считаю, что я не должен на этом зацикливаться.



Так что мы, «Единое национальное движение», прекращаем участвовать в подобного рода дискуссиях, поскольку считаем, что это только наносит ущерб всему предвыборному процессу и общей цели – выпроводить 31 октября режим Бидзины Иванишвили», - сказал Удумашвили в программе «Главные акценты».



Удумашвили говорит, что дебаты должны состояться между оппозицией и «Грузинской мечтой», и именно потому, чтобы правящая партия, как говорит политик, «не показывала бы пальцем» на оппозицию, необходимо прекратить участие в оппозиционных дебатах.



Заал Удумашвили также говорил о важности выборов и сказал, что сейчас у страны есть шанс выбраться «из болота, в которое 8 лет назад затащил Бидзина Иванишвили».





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