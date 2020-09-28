

Мелия: Власть, которая бросается камнями, терпит поражение

28.09.2020 13:23





«Власть, которая бросается камнями, применяет насилие, терпит поражение» - так оценил нападение на него общий кандидат от оппозиции в Глдани Ника Мелиа.



Как он отметил в беседе с корр. ТВ «Формула», что в то время, когда в него кидали камни, он был с народом, в том числе и с малолетними детьми в сквере.



«Естественно, на прицеле был я, но здесь камень мог попасть в любого другого, в том числе и ребенка, и Бог спас нас, что здесь никто не пострадал», - заявил Мелия.



По его словам, власти знают, что проигрывают выборы, поэтому и нападают на оппозиционеров.



«С одной стороны власти совершают тяжкое преступление, делая все это, а с другой стороны преступлением является то, что они побуждают людей делать это, потому что они знают, что никто не потребует ответа. Господин Кобиашвили в курсе дела, что он здесь проиграет выборы в первом туре, вот они все и выведены из состояния. В последние дни они ввели в традицию нападать на кандидатов от оппозиции.



Насилие не пройдет, ты не сможешь заставить народ решать вопросы, как ты этого хочешь, народ не будет запуган, не изменит своей позиции и не проголосует за «Грузинскую мечту». Власть, которая кидает камень, применяет насилие, терпит поражение, и они знают это лучше, чем мы с вами. Сильные так не ведут себя, так поступают трусливые слабаки», - отметил Мелия.







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