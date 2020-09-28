

Оппозиция проводит акцию протеста у здания ЦИК

28.09.2020 13:24





Оппозиция обвиняет Центральную избирательную комиссию Грузии в пособничестве фальсификации выборов. В знак протеста оппоненты власти проводят акцию протеста у здания ЦИКа и требуют встречи с председателем комиссии Тамар Жвания.



«Избирательная комиссия превратилась в предвыборный штаб «Мечты» и помогает правящей партии фальсифицировать октябрьские выборы. В то же время избирателям лгут и говорят, что любой, выйдя из кабинки, может показать за кого голосовал. Мы не допустим давления на граждан. Мы требуем встречи с Жвания», — заявил Леван Бежашвили, член «Единого Национального движения».



Добавим, что председатель ЦИК отказывается от встречи с оппозиционерами.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





