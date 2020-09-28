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Оппозиция проводит акцию протеста у здания ЦИК


28.09.2020   13:24


Оппозиция обвиняет Центральную избирательную комиссию Грузии в пособничестве фальсификации выборов. В знак протеста оппоненты власти проводят акцию протеста у здания ЦИКа и требуют встречи с председателем комиссии Тамар Жвания.

«Избирательная комиссия превратилась в предвыборный штаб «Мечты» и помогает правящей партии фальсифицировать октябрьские выборы. В то же время избирателям лгут и говорят, что любой, выйдя из кабинки, может показать за кого голосовал. Мы не допустим давления на граждан. Мы требуем встречи с Жвания», — заявил Леван Бежашвили, член «Единого Национального движения».

Добавим, что председатель ЦИК отказывается от встречи с оппозиционерами.

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