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Оппозиция проводит акцию протеста у здания ЦИК
28.09.2020 13:24
Оппозиция обвиняет Центральную избирательную комиссию Грузии в пособничестве фальсификации выборов. В знак протеста оппоненты власти проводят акцию протеста у здания ЦИКа и требуют встречи с председателем комиссии Тамар Жвания.
«Избирательная комиссия превратилась в предвыборный штаб «Мечты» и помогает правящей партии фальсифицировать октябрьские выборы. В то же время избирателям лгут и говорят, что любой, выйдя из кабинки, может показать за кого голосовал. Мы не допустим давления на граждан. Мы требуем встречи с Жвания», — заявил Леван Бежашвили, член «Единого Национального движения».
Добавим, что председатель ЦИК отказывается от встречи с оппозиционерами.
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