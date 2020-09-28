

Зураб Джапаридзе: «Общественный вещатель должен быть аннулирован»

28.09.2020 13:32





«Общественный вещатель по своему содержанию является нонсенсом и должен быть аннулирован», — такой комментарий сделал лидер политического объединения «Гирчи» Зураб Джапаридзе в связи с заявлением кандидата в мажоритарии от «Национального движения» Кахи Окриашвили, который сказал, что «после выборов в октябре нужно аннулировать Общественный вещатель».



«Я не знаю, что сказал Каха Окриашвили, но, наверное, я уже 15 лет говорю, что Общественный вещатель нужно продать. У Общественного вещателя есть актив, в том числе здание в центре Тбилиси, и его тоже надо продать», — сказал Джапаридзе.



На вопрос, что здание Первого канала Грузии и так выставлено на продажу, Джапаридзе ответил:



«Продают потому, что им где-то нужно построить новое здание, строительство которое собирались осуществить взяв новый долг, который мы затем должны были платить мы. Поэтому, Общественный вещатель является нонсенсом по своей сути и должен быть упразднен», — заявил лидер «Гирчи».



В то же время, по словам Джапаридзе, обязательства Общественного вещателя, которые защищены законом, в том числе в отношении меньшинств, нонсенс.



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