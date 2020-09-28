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Гахария проведет встречи высокого уровня в Еврокомиссии, Совете Европы и НАТО в рамках визита в Брюссель


28.09.2020   14:40


Премьер-министр Грузии 29-30 сентября посетит с официальным визитом Брюссель.

Как сообщают в администрации правительства, в рамках своего первого официального визита в Брюссель в ранге главы правительства Георгий Гахария проведет встречи высокого уровня в Еврокомиссии, Совете Европы, Европарламенте и штаб-квартире НАТО.

По их информации, 29 сентября премьер-министр встретится с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, после чего стороны проведут совместную пресс-конференцию.

В ходе двухдневного визита запланированы встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, вице-президентом Еврокомиссии Маргаритисом Шинасом, президентом Европарламента Давидом-Марией Сассоли, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, а также еврокомиссарами и депутатами Европарламента.

В состав грузинской делегации входят министр иностранных дел Давид Залкалиани и руководитель администрации правительства Натия Мезвришвили.

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