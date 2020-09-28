

«Национальное движение» не примет участия в дебатах, где не будет представлена «Грузинская мечта»

28.09.2020 14:41





«Национальное движение» не примет участия в дебатах, где не будет представлена ​​«Грузинская мечта».



Как отметил один из лидеров партии Заал Удумашвили, дискуссии между оппозиционными партиями и поливание грязью друг друга наносят ущерб предвыборной кампании в целом.



««Единому национальному движению» неприятно вступать в полемику между оппозиционными партиями. Следует отметить, что это началось не по нашей инициативе. Мы всегда были в роли ответчика. Естественно, все понимают, перед какими историческими выборами мы стоим - либо страна погибнет, либо спасемся, и все вместе включимся в то, что называется выводом страны из тяжелого положения.



В такое время поливание грязью друг друга между оппозицией наносит ущерб всей кампании. Мы не считаем, что оппозиционные партии являются нашими конкурентами. Они наши будущие союзники. Конкурент – только правящая партия. С сегодняшнего дня «Единое национальное движение» прекращает участие в дискуссии с оппозиционными партиями. Это наносит ущерб общей цели», - говорится в информации, распространенной пресс-службой партии.



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