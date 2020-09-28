

Оппозиционные партии подписали третью часть соглашения

28.09.2020 15:16





Оппозиционные партии «Гирчи», «Европейская Грузия», «Национальное движение», «Стратегия Агмашенебели» и «Единая Грузия» подписали третью часть соглашения между оппозицией.



По словам представителей подписавшихся партий, цель меморандума - вывести страну из экономического кризиса после ухода из власти «Грузинской мечты».



По словам лидера «Стратегии Агмашенебели» Георгия Вашадзе, оппозиция согласна с принципом фундаментальных реформ, которые необходимо провести в сфере экономики и образования.



«Оппозиции удается договориться и мы делаем соглашение о фундаментальных реформах, которые очень нужны стране. В первую очередь, это реформы экономики и образования. Это два наиболее важных направления, и это подготовка к новому поколению коалиционного правительства, чтобы в будущей власти мы не начинали искать, что намерены сделать, а с сегодняшнего дня знаем, что в образовании должно быть больше децентрализации, учителей нужно ценить, нужно освободить их от политического давления, людям нужно зарегистрировать собственность. У людей не должны проблемы с регистрацией земли и т. д. Главное и фундаментальное то, что мы являемся людьми, которые собрались для блага народа. Во власти у нас люди, думающие только о себе. Это разница между нами и ими», - сказал Вашадзе.



По его словам сегодня Грузия в тяжелейшем кризисе. «Мы обсуждаем и подписываем пути выхода из этого кризиса», - отметил он.



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