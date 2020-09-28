

Мэр Тбилиси «не покинет пост по просьбе» миллиардера Иванишвили

28.09.2020 15:24





Мэр Тбилиси Каха Каладзе уверяет, что не покинет свой пост, даже если об этом его попросит миллиардер Бидзина Иванишвили — бывший премьер-министра страны и председатель правящей партии «Грузинская мечта», генсеком которой является сам Каладзе.



Отвечая на вопрос журналиста «Палитраньюс», готов ли он покинуть должность, если такова будет воля Иванишвили, градоначальник ответил, что покидать пост, не собирается, он еще может многое «сделать для Тбилиси и тбилисцев» и «хорошо осознает свою ответственность»:



«Не уйду в отставку, почему я должен уходить? На мне очень большая ответственность, я осознаю на какой должности нахожусь. Может для кого-то эта должность — определенная привилегия, но для меня — это служение», — заявил мэр.



Каха Каладзе — генеральный секретарь «Грузинской мечты». Он является мэром Тбилиси с 2017 года.





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