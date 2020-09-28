

Нателашвили предложил создать Совет безопасности стран Южного Кавказа

28.09.2020 15:48





Лидер «Лейбористской партии Грузии» Шалва Нателашвили предложил создать Совет безопасности стран Южного Кавказа со штаб-квартирой в Тбилиси. Он призвал Ереван и Баку к переговорам и заявил, что нестабильность в регионе входит в интересы Турции и России.



«Мы должны понять раз и навсегда, что ни одна из соседних региональных империй не заинтересована в независимых, успешных Грузии, Армении и Азербайджане. Мы должны сами за себя постоять. В Совет безопасности Закавказья хорошо было бы пригласить Евросоюз, который заинтересован в мире и безопасности в нашем регионе. Войной, как показала история, невозможно решить ни одного вопроса», – отметил Нателашвили.



Грузинский оппозиционер заявил, что Турция и Россия, как минимум, выполняют роль посредника в военных конфликтах. Он считает, что посредничество «служит активизации и усилению их политических, демографических и экономических интересов».



Ранее Шалва Нателашвили заявил о готовности занять пост премьер-министра Грузии.



Утром 27 сентября азербайджанское командование заявило о начале наступления по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе - как утверждается, в ответ на обстрелы. Весь день и минувшую ночь продолжались активные боевые действия. Обе стороны заявляют о гибели мирных жителей и о потерях среди военных.



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