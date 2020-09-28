

Спустя 12 дней после тестирования бессимптомные пациенты будут считаться выздоровевшими

28.09.2020 16:31





Спустя 12 дней после тестирования бессимптомные пациенты будут считаться выздоровевшими, и они могут вернуться к нормальной жизни без повторного тестирования, сообщила сегодня на брифинге заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.



Новые критерии статуса оценки выздоровления бессимптомных пациентов установил Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья.



Как отметила Габуния, рекомендации изменились во всем в мире. Центр контроля заболеваний США и Всемирная организация здравоохранения сделали заявление, согласно которому, спустя восемь дней после появления симптомов, человек уже практически не заразен. Тест может быть положительным, однако носитель вируса уже практически не может инфицировать другого человека.



«Предложенная сегодня схема будет отражена в гайдлайнах Минздрава относительно присвоения статуса выздоровевшего пацеинтам без симптомов. Если 12 дней спустя после тестирования у человека нет симптомов, он будет считаться выздоровевшим и может вернутся к социальной активности без повторного тестирования», — заявила Габуния после заседания Межведомственного координационного совета.

Что касается пациентов с симптомами, то по словам Габуния, для тех, кто находится в больницах, минимальное время выздоровления составляет 13 дней. Здесь подразумевается 10 дней с проявлением симптомами и еще три дня — без симптомов.



«При этом может быть необходимо принять клинические решения в связи с тем, насколько пациент клинически готов к возвращению к социальной жизни. Однако с точки зрения эпидемиологических рисков, на 14-15 дне, если симптомов нет в течение трех дней, считается, что такие пациенты больше не представляют угрозу», — отметила Габуния.



Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 298 и составило 5 552 человека. За сутки выздоровели 148 человек. Общее число излечившихся составило 2 054. Скончались еще трое — всего 31 человек.





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