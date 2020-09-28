

НПО призвали власти Грузии не препятствовать работе Народного защитника

28.09.2020 17:48





Грузинские НПО призывают власти воздержаться от оскорбительных заявлений в адрес Народного защитника и прекратить попытки воспрепятствовать деятельности аппарата омбудсмена.



«Выражаем крайнюю озабоченность в связи с очередным нападением на Народного защитника Грузии Нино Ломджария со стороны представителя правящей партии, исполнительного секретаря «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе. К сожалению, для членов «Грузинской мечты», а также для представителей законодательной или исполнительной власти, стали привычными, необоснованные и оскорбительные высказывания в адрес Народного защитника. Единственная цель этих заявлений — дискредитировать важнейший конституционный институт, отвлечь внимание от реальных проблем и вызовов в области прав человека», — говорится в заявлении.



В заявлении также подчеркивается, что Народный защитник Грузии — Омбудсмен, является конституционным институтом, который осуществляет надзор за защитой прав человека в стране. В этом контексте мониторинг предвыборной среды и информирование общественности и международного сообщества о выявленных нарушениях в предвыборный период является важнейшей обязанностью Народного защитника.



Народный защитник Грузии, как и в предыдущие годы, наблюдает за парламентскими выборами 2020 года в рамках своего мандата. Следовательно, серьезные нарушения, такие как запугивание, угрозы о раскрытии информации о личной жизни и применение силы против политических оппонентов, — это проблемы, которые государство никогда должным образом не решало. На сегодняшний день расследование многих насильственных действий, имевших место в предвыборный период в последние годы, не проводилось», — говорится в заявлении.



В то же время, согласно заявлению, международные миссии, а также неправительственные организации, работающие в Грузии, также указывают на нездоровую и жестокую предвыборную среду в стране. Таким образом, в свете заявлений Народного защитника о предвыборных нарушениях очевидные и прямые нападки на него со стороны правящей команды необоснованны и «направлены на дискредитацию самого важного института страны».



Заявление подписали НПО «Ассоциация молодых юристов Грузии»(GYLA), «Международное общество справедливых выборов и демократии» (ISFED), Фонд открытого общества (OSGF), Институт развития свободы информации (IDFI), Грузинская демократическая инициатива (GDI), «Transparency International Georgia» и другие неправительственные организации Грузии. Всего заявление подписали 14 НПО.



25 сентября Иракли Кобахидзе — исполнительный секретарь правящей «Грузинской мечты» в эфире телекомпании «Рустави 2» заявил, что омбудсмен Грузии — Нино Ломджария делает «постыдные и безответственные» заявления о давлении в предвыборный период.



По словам Кобахидзе, при этом омбудсмен не называет источников, которые говорят о запугивании и насилии.



Свои заявления Ломджария сделала 24 сентября. По этому вопросу также высказалась посол США в Грузии Келли Дегнан, назвав факты насилия и запугивания «возмутительными».



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