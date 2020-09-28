

Общественный вещатель не принимает участия в процессе строительства государства – Георгий Вашадзе

28.09.2020 18:02





С заявлением члена «Национального движения» Тины Бокучава об упразднении после выборов Общественного вещателя, согласны и другие члены оппозиции.



«С сегодняшней формацией общественный вещатель не может отвечать на вызовы, которые имеются у Грузии. Он не принимает участия в процессе строительства и развития демократических принципов, которые должны быть главным фундаментом. Поэтому, с таким содержанием, общественного вещателя действительно не должно быть. Общественный вещатель, как вещатель, финансируемый из наших карманов (нашими деньгами), должен выйти и публично потребовать от властей прийти к ним на дебаты. Но они хотят сделать этот процесс неинтересным и создать фарс из дебатов», - заявил председатель партии «Стратегия строитель» Георгий Вашадзе.



Лидер «Гирчи» Зураб Джапаридзе заявляет, что у первого канала много имущества и это все надо продать.



«У общественного вещателя имеется имущество, в том числе много дорогостоящих активов, хотя бы даже здание в центре Тбилиси – это все надо продать. Они собирались построить новое здание, на которое должны были взять долг, а затем мы должны были бы выплачивать эти деньги. Поэтому, общественный вещатель по своему содержанию является нонсенсом и его надо упразднить», - отмечает кандидат в мажоритарные депутаты парламента Дидубе-Чугурети от политического объединения «Гирчи» Зураб Джапаридзе.



Член «Национального движения Тина Бокучава заявляет же, что вопрос об упразднении Первого канала оппозиция обсудит после смены власти.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





