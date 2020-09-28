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Ахмед Имамкулиев: В селе Садахло в активиста «Европейской Грузии» стреляли, предположительно, из тирного ружья
28.09.2020 20:35
В селе Садахло в одного из активистов «Европейской Грузии», предположительно, стреляли из тирного ружья. Как сообщил «IPN» мажоритарный кандидат «Европейской Грузии» от Марнеули-Гардабанского округа Ахмед Имамкулиев, инцидент произошел, когда активист партии расклеивал в селе предвыборный плакат.
Имамкулиев связывает инцидент с «Грузинской мечтой».
«Нашему активисту выстрелили в ногу, предположительно, из тирного ружья. Сейчас он должен отправиться в больницу. К сожалению, он не видел, кто стрелял, и мы ни о ком не можем сказать ничего так конкретно, но, предположительно все это произошло со стороны представителей «Грузинской мечты»», - сказал Имамкулиев.
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