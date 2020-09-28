

Грузия исследует экологически чистый водород для будущего без выбросов углекислого газа

28.09.2020 21:40





Грузия недавно обратилась к Европейскому Банку Реконструкции и Развития (ЕБРР) с просьбой о помощи в изучении потенциала страны по производству экологически чистого водорода.



Для производства зеленого водорода требуется только вода и возобновляемые источники энергии (солнечная, ветровая или гидроэнергетика). Его можно смешивать и транспортировать к конечным потребителям по существующим газопроводам для производства дешевой и чистой гидроэнергии, что составит 75–80% внутреннего энергобаланса. Эта новая инициатива может способствовать достижению цели ЕС по нулевым выбросам к 2050 году.



ЕБРР согласился предоставить техническую поддержку для оценки инвестиционных потребностей Грузии в производстве экологически чистого водорода, а также модернизировать существующие активы для транспортировки смешанного водорода конечным пользователям.



«Грузия делает очень своевременный шаг с точки зрения использования своего гидроэнергетического потенциала и обеспечения перспективности своей газовой инфраструктуры для перехода на низкоуглеродное топливо. Мы рады поддержать их в этих первых шагах», - сказала Аида Ситдикова, директор и руководитель направления «Энергия- Евразия» Группы устойчивой инфраструктуры ЕБРР.



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