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Парламент Грузии 9-го созыва сегодня завершит свою работу
30.09.2020 10:21
Парламент Грузии 9-го созыва завершает свою работу. Последнее заседание законодательного органа в действующем составе пройдет сегодня, 30 сентября.
Согласно регламенту, парламент должен завершить проведение пленарных заседаний за месяц до выборов.
Парламент Грузии 9-го созыва приступил к работе 18 ноября 2016 года. За 4 года законодательный орган сменил двух председателей. Изначально парламентом руководил один из лидеров «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, однако в 2019 году после июньских событий и т.н. ночи Гаврилова он покинул должность и пост председателя парламента занял представитель правящей команды Арчил Талаквадзе.
Парламент Грузии 9-го созыва принял ряд законопроектов, среди которых и изменения в Избирательный кодекс, в соответствии с которыми страна по большей части перешла на пропорциональную избирательную систему.
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