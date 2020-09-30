

Депутат парламента Грузии выступил с инициативой запретить аборты

30.09.2020 16:25





Независимый депутат парламента Грузии Александр Эрквания (он вышел из правящей партии «Грузинская мечта» в 2019 году-НГ) предлагает запретить аборты — прерывание беременности по желанию женщины. Эрквания уже оформил свою законодательную инициативу – инициировал поправки в Закон о здравоохранении.



Согласно законопроекту Эрквания, добровольное прерывание беременности будет разрешено только в том случае, если продолжение беременности ставит под угрозу жизнь женщины. Также аборт должен делать сертифицированный врач в уполномоченном медицинском учреждении. В любом другом случае добровольное прерывание беременности будет запрещено.



«Государство обязано создать мощные рычаги защиты человеческой жизни. Законопроект заключается в том, чтобы государство выполнило одну из своих основных обязанностей и обеспечило эффективную защиту жизни, а также позаботилось о том, чтобы избежать опасности для жизни и защитить ее от посягательств со стороны других, в данном случае — защитить жизнь детей с момента их зачатия», — пояснил Эрквания.



По данным национальной службы статистики Грузии, за последние десять лет число абортов в Грузии сократилось на 11,1% и в 2019 году этот показатель составил 21,6 тысяч операций.



Вместе с тем за последние 10 лет рождаемость в Грузии также сократилась почти на 15%. В 2019 году в Грузии родилось 48,3 тысячи детей. Чаще всего матерями становятся женщины в возрасте от 25 до 29 лет.



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