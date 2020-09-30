

Депутат от большинства предложил объявить в Грузии ЧП и комендантский час

30.09.2020 16:28





Депутат от правящей партии «Грузинская мечта» Реваз Арвеладзе считает, что в Грузии следует объявить чрезвычайное положение и ввести комендантский час из-за участившихся случаев коронавируса.



Выступая сегодня на пленарном заседании, Арвеладзе подчеркнул, что это его личное мнение, а не позиция всей правящей партии.



«Думаю, было бы лучше не отменять чрезвычайное положение и сохранить комендантский час с 22 до 7 часов. Сохранить такие ограничения, во время которых бизнесу был бы нанесен минимальный ущерб. Мы помним, что в марте, когда в день было по девять инфицированных, мы ввели чрезвычайное положение, а посмотрите, какая ситуация сейчас», — сказал Арвеладзе.



Он отметил, что только в сентябре было инфицировано в три раза больше людей, чем с февраля по август, в целом. А сегодня численность инфицированных в 13 раз превышает этот показатель за 1 сентября.



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