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Грузия и Израиль подписали соглашение о временном трудоустройстве граждан Грузии в Израиле
30.09.2020 18:32
По информации посла Грузии в Израиле Лаши Жвания, между правительством Грузии и государством Израиль подписано соглашение о временном трудоустройстве граждан Грузии в Израиле. Об этом дипломат сообщил в Facebook.
«Сегодня министр иностранных дел Израиля г-н Габи Ашкенази и я подписали важное соглашение между правительствами Грузии и Израиля о временном трудоустройстве граждан Грузии в конкретных секторах рынка труда в государстве Израиль!
Соглашение важно с точки зрения повышения квалификации граждан Грузии
Гражданам Грузии больше не нужно будет искать нелегальные пути для получения работы в Израиле. Вам не придётся платить крупные суммы, чтобы легально устроиться на работу. Об этом позаботится Министерство здравоохранения и социальных дел Грузии», — сообщил Лаша Жвания.
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