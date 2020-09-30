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Грузия и Израиль подписали соглашение о временном трудоустройстве граждан Грузии в Израиле


30.09.2020   18:32


По информации посла Грузии в Израиле Лаши Жвания, между правительством Грузии и государством Израиль подписано соглашение о временном трудоустройстве граждан Грузии в Израиле. Об этом дипломат сообщил в Facebook.

«Сегодня министр иностранных дел Израиля г-н Габи Ашкенази и я подписали важное соглашение между правительствами Грузии и Израиля о временном трудоустройстве граждан Грузии в конкретных секторах рынка труда в государстве Израиль!

Соглашение важно с точки зрения повышения квалификации граждан Грузии

Гражданам Грузии больше не нужно будет искать нелегальные пути для получения работы в Израиле. Вам не придётся платить крупные суммы, чтобы легально устроиться на работу. Об этом позаботится Министерство здравоохранения и социальных дел Грузии», — сообщил Лаша Жвания.

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