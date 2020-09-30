

Почти 800 излечившихся за сутки — как объясняет Минздрав Грузии этот показатель?

30.09.2020 18:36





За последние 24 часа в статистических данных по коронавирусу, значительно возросло количество выздоровевших пациентов — 796 человек.



Это в несколько раз больше, чем в предыдущие дни, например, 29 сентября официальная статистика правительства значилось прибавление 270-ти выздоровевших.



Резкое увеличение количества пациентов в Минздраве Грузии объясняют изменением протокола ведения пациентов.



Как пояснила сегодня замминистра Тамар Габуния, если раньше для получения статуса выздоровевшего требовалось проведение двух подтверждающих тестов, но сегодня действует иной подход.



«Современные рекомендации изменились, и если у человека нет симптомов на 11-й день после заражения, ему будет предоставлен статус выздоровевшего», — сказала Габуния.



Что касается 796 выздоровевших, замминистра поясняет:



«Это количество легко объяснить, потому что, как вы помните, количество подтвержденных случаев было очень большим в середине сентября, и эти случаи, конечно, добавлялись друг к другу. Сегодня утром вступили в силу новые критерии выздоровления, а это означает, что если у человека нет симптомов через 10 дней, ему может быть предоставлен статус выздоровевшего.



Габуния также указывает, что в ближайшие несколько дней, статистические показатели по выздоровевшим пациентам будут расти, так как количество инфицированных было высоким в течение последних 10-12 дней.



Данные по коронавирусу на 30 сентября:



Новые случаи заражения — 6,192

Всего выздоровело — 3,120

Скончалось — 37

В режиме карантина — 5,445

В стационаре под наблюдением — 836

В ковид-гостиницах — 1,000



Доставлены на лечение из-за границы — 41.



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