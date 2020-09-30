

Парламент утвердил законопроект «Об общих судах» в третьем чтении

30.09.2020 20:50





Парламент Грузии утвердил в третьем чтении законопроект «Об общих судах», касающийся порядка отбора кандидатов в судьи Верховного суда. Законопроект поддержали 83 депутата.



Изменения в органическом законе «Об общих судах» устанавливают новые стандарты обоснования и обжалования решений, принятых Высшим советом юстиции в процессе отбора судей Верховного суда.



Согласно изменениям, результаты голосования по кандидатам в судьи будут известны всем членам Совета юстиции, а также аппликанту в том случае, если он обжалует принятое решение. В частности, согласно документу, в оценках и обоснованиях кандидата указываются имя, фамилия и подпись соответствующего члена Высшего совета юстиции.



Кроме того, согласно законопроекту, в процесс отбора кандидатов в судьи Верховного суда входит стандарт обоснования решения, каждый член Совета юстиции письменно обосновывает каждый балл и каждую характеристику критерия добросовестности. Оценки Высшего совета юстиции вместе с обоснованиями, без указания имен членов Высшего совета юстиции, публикуются на веб-странице Высшего совета юстиции.



Помимо стандарта обоснования, на любом этапе отбора кандидатов на должность судьи Верховного суда также будет возможно обжаловать решение Высшего совета юстиции в Квалификационной палате.



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