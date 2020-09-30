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Украина не признает легитимность выборов президента в Беларуси
30.09.2020 22:22
Украина не признает легитимность выборов президента в Беларуси и соответственно победу на них Александра Лукашенко, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
"Лукашенко уже, а оппозиции еще, не хватает легитимности. Когда встал вопрос, с кем Украина - с несколькими сотнями приглашенных на так называемую "инаугурацию" или с миллионами с другой стороны закрытой двери, выбор был очевиден. Украина с миллионами тех, кого не позвали на это торжественное действо за закрытыми дверями", - сказал Кулеба.
По его словам, официальные контакты между Украиной и Белоруссией пока останутся приостановленными, исключением являются рабочие дипломатические каналы между МИД двух стран.
На онлайн-брифинге Кулеба на вопрос журналистов ответил, что с 5 ноября 2020 года, когда истекает срок президентских полномочий Александра Лукашенко, Украина будет называть его без указания должности, сообщает ТАСС.
"Официальная позиция - Александр Лукашенко", - сказал глава МИД Украины, пояснив, что такие определения, как "незаконно избранный", "нелегитимный" - "это прекрасные формулировки для медиа, для заголовков, для постов в Facebook".
Подробнее: https://www.newsru.com/world/30sep2020/ukr_lukash.html?utm_source=rss
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