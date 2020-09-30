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Саакашвили лишат звания почетного доктора Ереванского университета
30.09.2020 22:54
Министр образования, науки, культуры и спорта Армении Араик Арутюнян заявил в среду, что инициировал процесс лишения экс-президента Грузии Михеила Саакашвили звания почетного доктора Ереванского государственного университета за поддержку Азербайджана.
Ранее Саакашвили написал в Facebook, что его позиция основана на принципе территориальной целостности, назвав Нагорный Карабах "суверенной территорией Азербайджана".
"Сегодня принял решение обратиться в научный совет Ереванского государственного университета с просьбой лишить бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили звания почетного доктора вуза", - написал Арутюнян в Facebook.
По его словам, решение обусловлено поддержкой, оказываемой Саакашвили Азербайджану в его шагах, "направленных против армянской самобытности, права на жизнь, самоопределение и созидание на своей земле".
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