

«Freedom House»: В Грузии состояние демократии и прав человека после пандемии не изменилось

02.10.2020 11:21





Неправительственная правозащитная организация «Freedom House» опубликовала новый отчет о влиянии пандемии COVID-19 на глобальную борьбу за свободу.



«Демократия в карантине» — так называется исследование, в котором изучалась ситуация в 192 странах с начала этого года по сентябрь. Согласно отчету, после распространения пандемии ситуация с демократией и правами человека ухудшилась в 80 странах. Что отражается в злоупотреблении властью со стороны правительств, замалчивании, ослаблении или закрытии важных институтов.



Согласно отчету, Грузия фигурирует в числе 111 стран, в которых состояние демократии и прав человека после пандемии не изменилось.



«В Грузии, которая остается частично свободной страной, правительство заслужило высокую оценку среди населения принятием жестких, но прозрачных мер против пандемии. В Грузии один из самых низких показателей смертности в мире, что значительно повысило популярность правящей партии «Грузинская мечта» в преддверии октябрьских выборов. Эти случаи являются напоминанием о том, что любая страна может предпринять шаги для управления рисками здравоохранения и в то же время защищать права человека», — говорится в документе.



В отчете также отмечается, что участие международного сообщества в подготовке к октябрьским парламентским выборам можно оценивать как положительный пример, и на это обращают внимание участники опроса.



В отчете приводятся четыре главных вызова демократии в эпоху пандемии коронавируса. В том числе непрозрачность управления и дефицит информации о коронавирусе, коррупция, отсутствие защиты уязвимых слоев общества и злоупотребление властью со стороны правительства.



Что касается Индекса свободы, то в марте этого года «Freedom House» опубликовала свой отчет за 2020 год — «Свобода в мире». Согласно отчету 2020 года, Грузия снова входит в число «частично свободных» стран. В частности, согласно исследованию, проведенному организацией, Грузии присвоен 61 балл из 100.





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