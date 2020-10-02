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Глава МИД Швеции посетит сегодня Грузию
02.10.2020 11:30
Грузию сегодня посетит министр иностранных дел Королевства Швеция. Анн Линде проведет встречу с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани.
По данным в МИД Грузии, в рамках визита министр иностранных дел Королевства Швеция встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министром Грузии Георгием Гахария.
В ходе визита будет обсуждена повестка дня двустороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы международного сотрудничества со Швецией как со следующим действующим председателем ОБСЕ.
Отметим, что в рамках 75-й сессии Генассамблеи ООН Грузия была приглашена в группу новой инициативы правительства Швеции «Друзья за защиту демократии» как страна — успешный реформатор.
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