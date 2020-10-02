

Комитет министров Совета Европы снова жестко раскритиковал Россию за неисполнение по делу о депортированных грузинах

02.10.2020 11:43





Комитет министров Совета Европы оценил процесс исполнения по т.н. делу о депортированных и члены Евросовета снова жестко раскритиковала Российскую Федерацию за неисполнение обязательств, определенных судом, — информацию об этом распространяет министерство юстиции Грузии.



По их информации, согласно решению Большой палаты Страсбургского суда от 31 января 2019 года, Россия обязана выплатить 10 миллионов евро моральной компенсации государству Грузия как истцу для передачи пострадавшим, которые стали жертвами массовых депортаций из Российской Федерации и грубых нарушений прав человека осенью 2006 года.



«По т.н. делу о депортированных комитет принял решения 23-25 сентября 2019 года, 3-5 декабря, 3-5 марта 2020 года и 1-3 сентября 2019 года, разделяя аргументы, представленные правительством Грузии, и призвал Россию немедленно выплатить Грузии 10 миллионов евро в качестве компенсации.



Согласно решению Европейского суда, эта сумма должна быть распределена по меньшей мере между 1500 лицами, ставшими жертвами массовой депортаций из Российской Федерации и грубых нарушений прав человека осенью 2006 года», — говорится в заявлении министерства юстиции.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





