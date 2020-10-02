

Представители грузинских морских органов обсудили международные стандарты обучения, сертификации и несения вахты

02.10.2020 14:13





17 и 18 сентября представители Морского транспортного агентства Грузии приняли участие в вебинаре по углубленному изучению Международной конвенции о стандартах подготовки и дипломировании моряков и несении вахты.



Этот вебинар организовало Европейское агентство морской безопасности (EMSA) в рамках финансируемого ЕС проекта Черного и Каспийского морей (BCSEA).



EMSA предоставило обзор общей юридической базы конвенции, сфокусировавшись более детально на таких темах, как система стандартов качества и мониторинга, утверждение и мониторинг программ и курсов обучения, вводные тренинги для новоприбывших, экзаменация и оценка, сертификация и подтверждение дипломов, повторная сертификация и внесение поправок.



Для более глубокого закрепления и отработки новых знаний и навыков участников после каждой сессии проводилась работа в группах по разбору конкретных примеров.



Проект BCSEA призван способствовать повышению морской безопасности и защиты, а также помогать с предотвращением загрязнения морей в регионе. В рамках проекта поддерживаются усилия прибрежных государств в реализации соответствующего международного законодательства, приближения их регуляторных рамочных положений к законодательными нормативами ЕС, а также повышения эффективности их морской деятельности. Проект работает с Азербайджаном, Грузией, Ираном, Казахстаном, Республикой Молдова, Украиной, Турцией и Туркменистаном.



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