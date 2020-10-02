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Тикарадзе: Призываю население оставаться дома
02.10.2020 15:02
«Призываю население обязательно оставаться дома», — заявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе после окончания заседания координационного совета.
По её словам, целью правительства не является введение ограничений.
«Я призываю население обязательно оставаться дома и заботиться друг о друге, чтобы мы не вводили никаких ограничений. Правительственная команда не намерена вводить ограничения, но мы дадим рекомендации носить маску, соблюдать социальную дистанцию, заботиться о той части нашего населения, которая находится в группе повышенного риска, и оставаться дома», — заявила Тикарадзе.
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