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Тикарадзе: Призываю население оставаться дома


02.10.2020   15:02


«Призываю население обязательно оставаться дома», — заявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе после окончания заседания координационного совета.

По её словам, целью правительства не является введение ограничений.

«Я призываю население обязательно оставаться дома и заботиться друг о друге, чтобы мы не вводили никаких ограничений. Правительственная команда не намерена вводить ограничения, но мы дадим рекомендации носить маску, соблюдать социальную дистанцию, заботиться о той части нашего населения, которая находится в группе повышенного риска, и оставаться дома», — заявила Тикарадзе.

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