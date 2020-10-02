

НПО: материалы «Досье» по АПГ необходимо расследовать до выборов

02.10.2020 16:00

Netgazeti



Грузинские НПО призывают службы безопасности, следственные органы, а также аудиторскую службу отреагировать на информацию о партии «Альянсе патриотов Грузии» [АПГ], опубликованную платформой журналистских расследований «Досье».



24 и 31 августа 2020 года «Досье» опубликовала материалы о связях «Альянса Патриотов» с Кремлем.



Представленное изданием журналистское расследование основано на документах, полученных из секретариата Владимира Чернова, главы Администрации президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, и раскрывает близкую к Кремлю сеть, которая курирует связи с «Альянсом патриотов».



«Альянс патриотов» опровергает информацию, опубликованную в «Досье», и называет ее провокацией.



Грузинские НПО отмечают, что отчеты, опубликованные в «Досье», помимо иной важной информации также раскрывают наличие предполагаемого преступления, подпадающие под следующие статьи Уголовного кодекса Грузии:



Статья № 194, подразумевающая легализацию незаконных доходов.



Статья № 319, касающаяся оказания помощи во враждебной деятельности иностранному государству, иностранной организации или подчиненной иностранному контролю организации.



«Грузинские следственные органы и силовые структуры не ведут никаких следственных действий по опубликованным материалам. Более того, не было сделано даже официального заявления.



Единственным официальным ответом был ответ прокуратуры на письмо депутата от «Европейской Грузии» Элены Хоштария, в котором она требовала расследования возможного финансирования «Альянса патриотов» со стороны России.



В нем, прокуратура оповестила, что направила запрос в Службу государственного аудита, как органу, отвечающему за финансовые и правовые вопросы касающиеся политических партий.

Мы считаем недостаточным рассмотрение материалов предоставленных «Досье» лишь со стороны Службу государственного аудита, так как помимо незаконного финансирования, в них содержаться факты указывающие и на другие преступления».



НПО призывают прокуратуру и Службу государственной безопасности выполнить свои уставные функции и начать расследование.



Они также призывают парламент выполнить свои надзорные функции и использовать имеющиеся в его распоряжении парламентские механизмы для разрешения этого вопроса, а также начать обсуждать гибридные угрозы с участием государственных и неправительственных организаций.



НПО также обратились к Службе государственного аудита, с требованием уделить приоритетное внимание расследованию финансирования «Альянса патриотов» в контексте предстоящих парламентских выборов и объявить результаты до выборов, чтобы своевременно ввести соответствующие санкции.



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