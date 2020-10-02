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Грузия в докладе Freedom House о Ковид-19
02.10.2020 22:51
Международная правозащитная организация Freedom House в своем недавно опубликованном докладе о влиянии эпидемии Ковид-19 на качество свободы в мире также говорит и о Грузии.
Согласно докладу, «правительство (Грузии) получило широкую похвалу от населения за принятие жестких, но прозрачных мер по борьбе с пандемией».
Согласно опубликованному 2 октября докладу в связи с примером Грузии подчеркивается, что «подобные случаи напоминают нам, что любая страна может принимать меры по управлению рисками для здравоохранения и в то же время уважать права человека».
В организации отметили, что «в Грузии был один из самых низких показателей смертности в мире, что привело к значительному росту популярности правящей партии Грузинская мечта в преддверии октябрьских выборов».
В том же контексте в докладе также говорится, что парламентские выборы в Грузии 31 октября «являются хорошим примером международной вовлеченности для проведения выборов».
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