

Демонстранты в Бишкеке освободили из-под стражи экс-президента Алмазбека Атамбаева

06.10.2020 10:46





Протестующие в столице Кыргызстана освободили экс-президента Алмазбека Атамбаева из-под стражи в СИЗО Госкомитета Нацбезопасности, передает РИА Новости.



По их данным, его вывели из здания ГКНБ после переговоров с начальством ведомства. Протестующие сразу обступили экс-президента и скандировали: "Атамбаев".



Утром около двух тысяч сторонников партий, не прошедших в парламент страны, начали акцию протеста в центре Бишкека. Они потребовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование. Вечером митингующие вооружились палками, арматурой и брусчаткой и начали возводить баррикады из кусков металлического забора. В ночь на вторник протестующие прорвались на территорию Белого дома, где расположены парламент и администрация президента страны. Затем часть протестующих направилась к зданию спецслужб, где находился под стражей Атамбаев.



Парламентские выборы прошли накануне. По предварительным данным, в законодательный орган проходят проправительственные партии "Биримдик" (24,52 процента голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89), а также центристские "Кыргызстан" (8,73) и "Бутун Кыргызстан" (7,11).



Остальные не преодолели 7%-й барьер. Их сторонники заявили о многочисленных нарушениях на выборах. Президент республики Сооронбай Жээнбеков признал, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса.



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