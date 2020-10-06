

Кубилюс: предстоящие парламентские выборы будут лакмусовой бумажкой для грузинской демократии

06.10.2020 12:45





По заявлению европарламентария Андрюса Кубилюса, Грузия приближается к очень важному моменту в виде октябрьских выборов, за которыми «Евросоюз будет наблюдать со всей тщательностью».



Как отметил европарламентарий в эксклюзивном интервью «Интерпрессньюс», предстоящие парламентские выборы будут лакмусовой бумажкой для грузинской демократии.



«Грузия предприняла хорошие шаги к демократии. Это обещание, что после соглашения от 8 марта демократия в Грузии должна стать более совершенной. Я на определенном уровне был включен в переговоры между оппозицией и правительством. В декабре Тбилиси посетила делегация Евронеста. Соответственно, я поддерживаю соглашение, которое должно сделать выборы пропорциональными и остановить практику политического влияния на систему правосудия. Это очень важное соглашение. Хорошо, что соглашение было осуществлено путем конституционных изменений, несмотря на политические различия, потому что не все подписавшие его стороны поддержали изменения из-за «кейса» Руруа и других причин, что, вероятно, не было тем результатом, которого хотели все стороны, но сейчас Грузия приближается к очень важному моменту - парламентским выборам в конце октября. Это то, за чем в ЕС все будут тщательно наблюдать. Это лакмусовая бумажка для грузинской демократии», - сказал Кубилюс.



По его словам, в Евросоюзе от парламентских выборов в Грузии ожидают подтверждения, что демократия в стране не идет назад, и система правосудия работает без поляризации.



«Демократия и верховенство закона стали важнейшими вопросами для ЕС, поскольку в этом контексте мы смотрим как на членов организации, так и страны, не являющиеся ее членами. Это ясный мессидж, который, я надеюсь, понимают власти Грузии. Премьер-министр недавно посетил Европарламент, где услышал этот мессидж от лидеров Евросоюза. Я надеюсь, что мы увидим ясный пример того, что грузинская демократия не идет назад, что административные ресурсы не используются в интересах правящей партии, а система правосудия работает без политизации - это то, чего мы ожидаем от предстоящих выборов», - сказал Андрюс Кубилюс.



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