

Каладзе презентовал проект Центрального парка Тбилиси

06.10.2020 12:57





Мэр Тбилиси Каха Каладзе рассказал, каким будет Центральный парк, который должен быть обустроен на территории бывшего ипподрома. Столичный градоначальник посвятил этому вопросу презентацию.



Напомним, накануне 5 октября, стало известно о том, что миллиардер Бидзина Иванишвили и фонд «Cartu» по официальной версии безвозмездно передают городу территорию для осуществления проекта. Соответствующий документ был оформлен тем же днем.



По словам Кахи Каладзе, на территории появятся японский сад, образовательная зона, панорамная площадка, искусственное озеро и пруд. Также в Центральном парке соорудят амфитеатр, ботанический сад, фонтан и панорамный мост, французский сад и обеденную зону.



Как отметил Каладзе, всего на территории будет 26 зон, в том числе спортивная зона — футбольная и баскетбольная площадки, а также скейт-парк, зиплайн, лесная зона и пр. Проект предусматривает три парковки. Кроме того, несколько троп — основная, велосипедная, пешеходная, садовая, горная и т.д.



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