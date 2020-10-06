

«Европейская Грузия»: Иванишвили оставил себе 8 гектаров территории ипподрома

06.10.2020 18:30





Депутат парламента от оппозиционной партии «Европейская Грузия» Ираклий Абесадзе заявляет, что лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили передал тбилисской мэрии только ту часть бывшего ипподрома, где он не смог бы получить экономическую прибыль.



В беседе с журналистами Абесадзе также сообщил, что принадлежащий миллиардеру благотворительный фонд «Карту» оставил в собственности 8 гектаров земли, на которых в будущем могут быть построены различные коммерческие площади.



«Карту», Иванишвили и Каладзе предложили общественности очередной предвыборный фарс, якобы они решили вернуть территорию ипподрома государству, и там появился новый проект по строительству «Центрального парка». На самом деле территория ипподрома принадлежит Иванишвили с 2009 года, а еще с 2007 года компания-владелец этой территории взяла на себя обязательство построить на этом месте парк.



В 2020 году Иванишвили разделил территорию ипподрома на две части. Центральная площадь, которая не приносила прибыль и в отношении которой у Иванишвили был нулевой экономический интерес, была передана государству. А участок земли площадью 8 гектаров на стороне улицы Тамарашвили, где больше всего зеленых насаждений, которые являются органической частью территории ипподрома, остался в собственности «Карту».



Фактически, Иванишвили сохраняет свой экономический интерес к ипподрому и избавляется от активов, которые не могли принести ему прибыль», — сказал Ираклий Абесадзе.



Депутат обратился с вопросом к мэру Тбилиси Кахе Каладзе: собирается ли он дать Иванишвили право строить гостиницы и рестораны на этом участке земли площадью 80 тысяч квадратных метров.



Абесадзе также интересуется у «Карту», почему они оставили в собственности 8 гектаров и не возвращают городу всю площадь ипподрома, как об этом было заявлено публично.



«И главное требование — если речь идет о возвращении ипподрома, то его следует вернуть в полном объеме и не оставлять 8 гектаров земли в частной собственности, не вырубать там потом деревья и не строить отели и бизнес-центры для Иванишвили, как это произошло в Ботаническом саду или на горе Табори», — отметил Абесадзе.



Оппозиционный депутат обращает внимание на то, что Иванишвили выкупил территорию у своей частной компании «Капитал Инвест» через свой же благотворительный фонд «Карту» за 60 миллионов лари и только после этого передал землю государству.



«Это писанное черным по белому и расшифрованное мошенничество. Если бы Иванишвили хотел сделать подарок государству, он мог бы передать территорию государству и от частной компании, такая операция не облагается налогом согласно действующему Налоговому кодексу. Почему 60 миллионов лари были переложены из одного кармана в другой? Тут появляется главный вопрос – не является ли это пожертвованием, сделанным в фонд «Карту» из офшорной зоны и не связано ли это с отмыванием денег?



Кроме того, когда 60 миллионов были переложены из одного кармана в другой, не будут ли они незаконно использованы для финансирования партийной деятельности «Грузинской мечты»?», подчеркнул депутат.



О том, что Иванишвили и его благотворительный фонд «Карту» передали территорию старого ипподрома площадью в 36 гектаров мэрии Тбилиси, публично было заявлено 5 октября, за три недели до парламентских выборов. Сегодня в мэрии состоялась презентация проекта «Центрального парка».



Как было заявлено на презентации, строительство будет закончено через два года, его профинансирует фонд «Карту» и обойдется это от 18 до 20 миллионов долларов.



Каладзе сообщил, что в «Центральном парке» будет 26 зон, в том числе спортивная зона — футбольная и баскетбольная площадки, а также скейт-парк, зиплайн, лесная зона и так далее. Проектом предусматривает три автопарковки.



В парке будет несколько дорожек — основная, велосипедная, пешеходная, садовая, тропа в «японском саду», «горная тропа» и трасса для горных велосипедов. Также проект предусматривает создание искусственного озера, двух тоннелей и моста.



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